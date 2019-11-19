«Осасуна» продлила контракт с главным тренером Аррасате до 2022 года

Главный тренер «Осасуны» Ягоба Аррасате продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 30 июня 2022 года.

41-летний специалист возглавляет «Осасуну» с 2018 года. Команда занимает десятое место в чемпионате Испании, имея в активе 19 очков в 13 матчах.

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