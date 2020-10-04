«Осасуна» победила «Сельту»

«Сельта» проиграла «Осасуне» в матче 5-го тура ла лиги — 2:0.

В составе победителей голы забили Факундо Ронкалья и Хонатан Кальери.

«Осасуна» с 6 очками поднялась на 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Сельты» 5 очков и 13-е место.

Чемпионат Испании. Лига 1

5-й тур

«Осасуна» — «Сельта» — 2:0 (1:0)

Голы: Ронкалья, 23 (1:0). Кальери, 76 (2:0).

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, У.Гарсия (Лопес, 90+1), Дав.Гарсия, Ойер (Видаль, 83), Иньиго Перес, Р.Гарсия, Торро, Кальери, Барха (Хони, 63), Гальего (Монкайола, 64).

«Сельта»: Вильяр, Мальо, Оласа, Мурильо, Айду, Суарес, Окай Йокушлу, Тапия (Мина, 73), Баэса (Эмре Мор, 61), Нолито (Родригес, 81), Аспас.

Предупреждения: Тапия, 26. Дав.Гарсия, 54. Ойер, 60. Родригес, 82. Р.Гарсия, 82. Мурильо, 90+1.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

4 октября. Памплона. Стадион «Эль Садар».