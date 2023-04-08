Отец Витора Роке встретился с руководством «Барселоны»

Отец нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке Жювеналь Феррейра встретился с руководством «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, отец сообщил руководству, что его сын отклонит предложения других европейских клубов ради перехода в «Барселону».

Ранее Роке отклонил предложение «Арсенала», заявив, что мечтает играть за сине-гранатовых.

Сообщалось, что бразильская команда планирует получить с продажи игрока не менее 40 миллионов евро.

Сумма отступных Витора Роке составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.

В 2022 году 17-летний форвард сыграл 36 матчей за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах, отличившись 7 голами и 3 результативными передачами.