Одноклубник Смолова получил травму

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба клуба.

Как говорится в сообщении на официальном сайте «Сельты», Суарес получил растяжение связок лодыжки во время тренировки во вторник.

В сезоне-2019/20 Суарес провел за «Сельту» 21 матч, на его счету 1 гол и 3 результативных передачи. В прошлые выходные, в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:2) испанец на 70-й минуте заменил россиянина Федора Смолова, который стал автором одного из забитых мячей галисийцев.