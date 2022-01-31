Появилось первое фото Понсе в форме «Эльче»

«Спартак» объявил о переходе нападающего Эсекиэля Понсе в «Эльче». Испанский клуб арендовал футболиста до конца сезона-2021/22 с правом выкупа, которое может стать обязательным при выполнении определенных обстоятельств.

В Twitter испанской команды появилось первое фото аргентинца в форме новой команды.

Понсе перешел в «Спартак» из «Ромы» летом 2019 года. В составе красно-белых аргентинец провел 73 матча, забил 25 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с москвичами рассчитан до лета 2024 года.