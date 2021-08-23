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Кунде согласовал контракт с «Челси» до 2026 года

20:03
Жюль Кунде. Фото Instagram
Жюль Кунде. Фото Instagram
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде готов перейти в «Челси». Он согласовал контракт с лондонским клубом до 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт 22-летнего француза с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года.

Ранее появилась информация, что лондонский клуб начал официальные переговоры по трансферу защитника.

В минувшем сезоне Кунде принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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