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Невилл: «Беллингем может стать величайшим английским футболистом всех времен»

Невилл считает, что Беллингем может стать величайшим английским футболистом в истории
Алина Савинова
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл ответил на вопрос, какие летние трансферы считает самыми успешными.

«Я думаю, что самые главные трансферы лета — переход Кейна в «Баварию», Беллингема в «Реал» и Райса в «Арсенал». «Бавария» с Кейном может претендовать на победу в Лиге чемпионов. Беллингем, если он продолжит в том же духе, может стать величайшим английским футболистом всех времен. Он обладает исключительным талантом и блестящим темпераментом. Он элегантен, техничен, тактичен и находится в постоянном движении. Он всегда предвидит, что произойдет — знает, куда приземлится мяч. У него отличный футбольный интеллект, но прежде всего я бы выделил его трудолюбие», — приводит Marca слова Невилла.

Джуд Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» в июне этого года. Футболист подписал контракт с клубом из Мадрида до лета 2029 года.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 6 матчей в ла лиге, в которых отметился 5 голами и 1 результативной передачей. В Лиге чемпионов на его счету 1 забитый мяч за «Реал».

Источник: https://www.marca.com/futbol/premier-league/2023/09/29/6514128122601df1508b4578.html
Гари Невилл
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
14
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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26.09 22:30
Мальорка – Барселона
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Вильярреал – Жирона
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