Нападающий «Севильи» Эн-Несири вышел на четвертое место по числу голов в ла лиге среди африканцев

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири сделал дубль в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

Теперь у 26-летнего марокканца 60 голов в чемпионате Испании. Форвард опередил экс-полузащитника «Атлетико» Лабри Бен Барека (59) и вышел на четвертое место по числу забитых мячей в ла лиге среди африканских футболистов.

Лучшим африканским бомбардиром в истории чемпионата Испании является Самюэль Это'о, забивший 161 гол в турнире. Второе место занимает Фредерик Кануте (89), на третьей строчке — Жорже Мендонса (69).