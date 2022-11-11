Нападающий «Сельты» Галан остался доволен игрой команды в матче против «Райо Вальекано»

Нападающий «Сельты» Хави Галан поделился эмоциями от игры против «Райо Вальекано» в рамках 14-го тура чемпионата Испании (0:0).

«Мы были едины, вместе боролись против соперника. Это отличный путь. Я счастлив, но, прежде всего, потому что команда провела хорошую работу на очень сложном поле. В воскресенье у нас очень важный кубковый матч, мы будем усердно работать, чтобы вернуться в лучшей форме», — приводит Marca слова нападающего.

Отметим, что Галан был признан лучшим игроком этой встречи.

На данный момент «Сельта» с 12 очками занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги, «Райо Вальекано» — восьмое (22 очка).