Нападающий «Реала» Йович может перейти в «Монако»

Нападающий «Реала» Лука Йович летом должен покинуть мадридский клуб. 24-летний сербский форвард привлек внимание «Монако», сообщает AS.

Йович перешел в мадридский «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» в 2019 году. В прошедшем сезоне сербский форвард принял участие в 13 матчах испанской примеры, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 16 миллионов евро.