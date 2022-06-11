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Сегодня, 18:24

Президент «Барселоны» отказался давать комментарии относительно возможного перехода Левандовски

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался давать комментарии относительно возможного перехода в команду нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

«Я не собираюсь говорить о Левандовски, он игрок «Баварии». Говорить о нем сейчас будет некорректно», — цитирует президента «Барселоны» итальянский журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что 33-летний поляк созванивался со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем, но извинений за слова о желании покинуть клуб, сказанные в расположении сборной Польши, от него не последовало.

Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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