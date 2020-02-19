Нападающий «Атлетико» Фелиш вернулся к тренировкам по индивидуальной программе

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш вернулся к тренировкам, сообщает Mundo Deportivo.

20-летний португалец пропускал первый матч 1/8 финала против «Ливерпуля» (1:0) из-за мышечной травмы, полученной три недели назад. Сообщалось, что форвард мог успеть восстановиться к встрече с мерсисайдцами, но в начале недели процесс восстановления осложнило то, что игрок заболел фаринготонзиллитом (воспаление глотки и миндалин). В среду футболист занимался вместе со всей командой, но по индивидуальной программе.

Фелиш перешел в «Атлетико» из «Бенфики» летом 2019 года за 126 миллионов евро. В сезоне-2019/20 20-летний португалец забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи в 24 матчах за команду.