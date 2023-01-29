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Сегодня, 19:55

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс пропустит матч ла лиги впервые за 6 лет

Виталий Косик
Корреспондент
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Иньяки Уильямс.
Фото Global Look Press

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс пропустит первый матч своей команды за 6 лет, сообщает WhoScored.

Форвард не сможет помочь клубу из Бильбао в матче 19-го тура против «Сельты» из-за мышечного повреждения.

По информации портала, это будет первый матч, в котором он не сможет сыграть за «Атлетик» впервые за 7 сезонов.

Уильямс провел без пропусков 251 игру подряд, что является рекордом чемпионата Испании.

Последний раз форвард пропускал матч в ла лиге 17 апреля 2016 года. Тогда его команда переиграла «Малагу» (1:0).

28-летний ганец вступает за «Атлетик» с 2015 года.

Встреча его команды против «Сельты» состоится сегодня, 29 января, начало матча — 20.30 мск.

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
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1
 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Атлетико 19 10 4 5 28-16 34
5
 Бетис 18 9 4 5 20-14 31
6
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
7
 Осасуна 19 8 4 7 18-18 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Севилья 19 5 6 8 21-26 21
14
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
15
 Вальядолид 19 6 2 11 14-28 20
16
 Валенсия 18 5 5 8 25-21 20
17
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
18
 Хетафе 19 4 5 10 16-26 17
19
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
20
 Эльче 19 0 6 13 12-39 6
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27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 3 : 1
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 2 : 0
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 0 : 1
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 3 : 0
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 0 : 1
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 1
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Эспаньол

 11
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Реал

 9
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
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