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Начо: «Реал» подходит к решающему этапу с полной уверенностью"

10:26
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Защитник «Реала» Начо высказался о победе своей команды в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (3:1).

«Рады победе. Матчи против «Сельты» всегда непростые. Во втором тайме играли и в атаке, и в обороне. Мы добились уже много побед. Подходим к решающему этапу с полной уверенностью», — цитирует Начо AS.

После 28 туров ла лиги «Реал» набрал 49 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице. 3 апреля мадридцы сыграют с «Эйбаром» в 29-м туре чемпионата Испании.

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