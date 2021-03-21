Зидан отметил игру Бензема в матче с «Сельтой»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о победном матче команды над «Сельтой» (3:1) в 28-м туре чемпионата Испании.
«Мы уверенно начали матч, владели мячом. Мы заслуженно выиграли эту игру. Важно продолжать то, что мы делаем. Бензема — роскошный игрок. Его игра важна для всей команды. Он очень важен для всех игроков «Реала», — цитирует Зидана AS.
В этой встрече Бензама отметился дублем.
После 28 туров ла лиги «Реал» набрал 49 очков и расположился на 2-м месте в турнирной таблице. 3 апреля мадридцы сыграют с «Эйбаром» в 29-м туре чемпионата Испании.
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