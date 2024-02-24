Начо может покинуть «Реал»

Защитник «Реала» Начо Фернандес может продолжить карьеру в серии А, сообщает Todofichajes.

По данным источника, в подписании испанского игрока заинтересован «Милан». Фернандес может перейти в команду бесплатно, поскольку его контракт со «сливочными» истекает этим летом.

За «Реал» клуб 34-летний игрок выступает с 2012 года. В текущем сезоне защитник поучаствовал в 17 матчах чемпионата Испании.