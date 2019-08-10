На домашнем стадионе "Атлетико" установят статую Арагонеса

На стадионе "Ванда Метрополитано", домашней арене "Атлетико" установят бронзовую статую Луиса Арагонеса, сообщает Marca.

Отмечается, что для этих целей поклонники "матрасников" собрали более 130 тысяч евро. Инициативу поддержало более 7 тысяч человек, причем сбор средств продолжается - оставшиеся деньги пойдут в национальную ассоциацию по борьбе с раком.

Арагонес руководил сборной Испании с 2004 по 2008 год и привел ее к победе на Евро-2008. Помимо сборной, Арагонес возглавлял испанские "Атлетико", "Бетис", "Барселону", "Эспаньол", "Севилью", "Овьедо" и "Мальорку", а завершил тренерскую карьеру в турецком "Фенербахче" в сезоне-2008/09. В качестве тренера Арагонес выиграл чемпионат, четыре Кубка, Суперкубок Испании, межконтинентальный Кубок, а также Кубок обладателей Кубков.Скончался 1 февраля 2014 года в возрасте 75 лет.

Luis Aragonés tendrá una estatua en el Wanda Metropolitano https://t.co/IlgeYUarij — MARCA (@marca) August 10, 2019

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