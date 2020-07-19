Mundo Deportivo: Игроки «Барселоны» хотят, чтобы главным тренером команды стал Клайверт

Футболисты «Барселоны» хотели бы, чтобы главный тренер Кике Сетьен покинул команду. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, у них также есть желаемая кандидатура на смену Сетьену — бывший форвард команды Патрик Клайверт. Игроки хотят, чтобы это произошло до матча с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

44-летний Клайверт — директор академии «Барселоны». Ранее он был помощником главного тренера АЗ, «НЕК Неймеген», сборных Голландии Камеруна, был главным тренером молодежных команд «Аякса» и «Твенте», возглавлял сборную Кюрасао, а также занимал должность спортивного директора «ПСЖ».