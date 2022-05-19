Моуринью рассказал, что никогда не хотел возглавлять «Барселону»

Бывший главный тренер «Реала», наставник «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что думает по поводу приглашения в «Барселону», которое поступало в прошлом.

«Они попросили меня сделать анализ ситуации, когда в команде был переходный момент. Человек, который меня об этом просил, был высокопоставленным в клубе. Я сделал это, но не более того. Потом, к счастью для меня, история пошла своим чередом», — цитирует Моуринью Movistar+.

Португалец мог возглавить каталонский клуб после ухода Франклина Райкарда в 2008 году.

«Рома» после 37 туров серии А занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков. «Барса» в ла лиге идет на 2-м месте в таблице.