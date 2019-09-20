Президент «Реала» Флорентино Перес занялся поиском нового тренера клуба, сообщает The Sun. Фаворитом в борьбе за этот пост считается Жозе Моуринью, который возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 годы. Португалец по-прежнему общается с Пересом и неоднократно давал понять, что с радостью вернется в Мадрид.

Кроме того, в шорт-листе «Реала» значатся экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, нынешний тренер «Кастильи» Рауль и рулевой «Реал Сосьедад-Б» Хаби Алонсо.

Сейчас «Реал» тренирует Зинедин Зидан, однако после неудачного начала сезона положение француза в клубе стало шатким.