Мостовой считает, что Смолов был необходим «Сельте»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что он думает о приобретении клубом Федора Смолова. Ранее российский форвард выступал за «Локомотив».

— Смолов был лучшим бомбардиром премьер-лиги два сезона подряд в составе «Краснодара», — цитирует Мостового La Voz de Galicia. — Это как раз то, что нужно «Сельте». «Сельте» нужны голы. Яго Аспас не может забивать по 30 голов в год. Кроме того, они продали Макси Родригеса в «Валенсию», поэтому они потеряли возможность забивать. У «Сельты» нет нападающих. Если команда почти последняя в турнирной таблице, то кто будет забивать голы? «Сельта» должна была найти бомбардира. Да, ЧМ-2018 был неудачным для него, но это может случиться с кем угодно. С Черышевым все было наоборот — он был в тени, а стал лучшим российским игроком на чемпионате мира. Как бы то ни было, я считаю Смолова форвардом высокого уровня. В России вы забиваете два гола, вас считают звездой и уже платят вам два миллиона евро. Здесь футболисты живут очень хорошо. Кто будет платить им такие эти зарплаты в Испании? Поэтому я считаю, что Смолов принял непростое решение. Жизнь в Москве прекрасна, а ты звезда. В Виго они не знают тебя и не знают твоего имени. Здесь у меня было все. Посмотрим, как получится у него.

Вчера 29-летний Смолов дебютировал за «Сельту» в чемпионате Испании. Его команда уступила «Валенсии» (0:1).