Мората пропустит полтора месяца из-за травмы

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората получил травму. Он пропустит около полутора месяцев, сообщает AS.

27-летний футболист чувствовал мышечный дискомфорт, но все равно вышел на поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:2 доп. вр.). Испанец усугубил повреждение и пропустит порядка пяти-шести недель. Это вторая мышечная травма для Мораты за последние полтора месяца.

Отметим, что ныне чемпионат Испании приостановлен, также как и Лига чемпионов.