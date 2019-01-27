Мората - о переходе в "Атлетико": "Буду делать то, что захочу"

Испанский форвард Альваро Мората рассказал о своих впечатлениях от перехода в "Атлетико".

- Я очень рад начать новый этап в моей карьере. Мне пришлось ждать этого в течение нескольких дней, - приводит слова Мораты AS. - Не могу дождаться момента, когда я пройду медобследование, а после этого я смогу присоединиться к моим партнерам по команде. Люди, которые всегда были на моей стороне, знают, что я чувствую, как я буду чувствовать себя завтра и что я переживал в последние дни. Это нормально, что другие люди имеют право на свое мнение, но я буду делать то, что захочу. Прошлое остается в прошлом, мы не в силах это изменить. Я горд тем, что я сделал, и надеюсь, что завтра все пройдет хорошо.

СМИ: "Мората сегодня пройдет медосмотр в "Атлетико"