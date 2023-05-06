Модрич сохранит свою прежнюю зарплату по новому контракту с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич сохранит свою прежнюю зарплату по новому контракту, который будет рассчитан до конца следующего сезона, сообщает Relevo.

По данным источника, хорват продолжит оставаться одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Больше него будут зарабатывать только Карим Бензема и Эден Азар. Оба летом могут покинуть команду.

Стороны уже согласовали все условия, поэтому официальное объявление является лишь вопросом времени.

Модрич выступает в составе «Реала» с лета 2012 года и с тех пор выиграл с командой 5 титулов Лиги чемпионов.