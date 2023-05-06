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Сегодня, 12:05

«Реал» заинтересован в приобретении форварда «Айнтрахта» Коло-Муани

Виктория Кравченко
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«Реал» заинтересован в покупке нападающего франкфуртского «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, сообщает журналист Маттео Моретто.

По данным источника, мадридцы на днях обращались к клубу, чтобы узнать о условиях покупки форварда. «Айнтрахт» отпустит Коло-Муани летом за 80 миллионов евро. При этом на нападающего также претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне футболист забил 13 голов и отдал 10 ассистов в бундеслиге. Это при том, что француз проводит дебютную кампанию за «Айнтрахт» после перехода из «Нанта» прошлым летом.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
18
 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
19
 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
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Мальорка – Кадис
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Вильярреал – Атлетик
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Эспаньол

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Винисиус Жуниор

Реал

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Микель Мерино

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Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 22 3 3
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Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

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