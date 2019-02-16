Мигел Кардозу не намерен уходить в отставку после домашнего разгрома "Сельты"

Главный тренер "Сельты" Мигел Кардозу не собирается уходить в отставку. Журналисты задали ему об этом вопрос после домашнего поражения в матче чемпионата Испании с "Леванте" (1:4).

– Я не стану говорить, что это моя последняя игра, – цитирует A Bola Кардозу. – Не могу отвечать на такой вопрос. Давайте об анализе игры. Там был критический момент, который на все повлиял. Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, и в начале второго тайма у нас случилось удаление. Играть в меньшинстве и пытаться забивать очень тяжело.