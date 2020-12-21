Месси вручили трофей Пичичи

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получил трофей Пичичи, сообщает официальный Twitter клуба. Этот приз вручается лучшему бомбардиру сезона в чемпионате Испании.

В прошлом сезоне аргентинец показал лучшую результативность в ла лиге, забив 25 мячей. Для него это седьмой трофей Пичичи в карьере.

В текущем сезоне 33-летний Месси провел 13 матчей в ла лиге и забил шесть мячей.