Месси вручили трофей Пичичи
22:55
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получил трофей Пичичи, сообщает официальный Twitter клуба. Этот приз вручается лучшему бомбардиру сезона в чемпионате Испании.
Leo #Messi receives his 7??th Pichichi trophy.— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2020
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В прошлом сезоне аргентинец показал лучшую результативность в ла лиге, забив 25 мячей. Для него это седьмой трофей Пичичи в карьере.
В текущем сезоне 33-летний Месси провел 13 матчей в ла лиге и забил шесть мячей.
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