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Месси вручили трофей Пичичи

22:55
Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси получил трофей Пичичи, сообщает официальный Twitter клуба. Этот приз вручается лучшему бомбардиру сезона в чемпионате Испании.

В прошлом сезоне аргентинец показал лучшую результативность в ла лиге, забив 25 мячей. Для него это седьмой трофей Пичичи в карьере.

В текущем сезоне 33-летний Месси провел 13 матчей в ла лиге и забил шесть мячей.

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