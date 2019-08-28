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Месси, скорее всего, пропустит ближайший матч «Барселоны» с «Осасуной»

12:58
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, вероятнее всего, пропустит матч 3-го тура ла лиги с «Осасуной», сообщает AS.

Отмечается, что игрок продолжает тренироваться по индивидуальной программе. В лучшем случае он проведет две тренировки с командой перед встречей с «Осасуной». А потому Месси может вернуться в общую группу только после паузы на матчи сборных.

Футболист продолжает восстанавливаться от травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

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