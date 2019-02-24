Месси повторил великое фото Пеле

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2) сделал хет-трик. Второй свой гол аргентинец отметил, взобравшиь на руки Усману Дембеле.
Этот кадр напоминает одну из самых известных фотграфий Пеле. Она была сделана в финале чемпионата мира 1970 года, в котором Бразилия разгромила Италию (4:1). Нападающий тогда забил первый гол своей команды и попал в объятия Жаирзиньо.
#Messi is getting up there. No wonder O’ Rei #Pelé felt the need to criticize. pic.twitter.com/yMFK2tJGOD– Arturo Chaltelt (@ChalteltThe3rd) 23 февраля 2019 г.
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