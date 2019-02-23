21:32 | Футбол — Испания

Месси оформил 50-й хет-трик в карьере

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил 50-й хет-трик в карьере. Это произошло во время матча 25-го тура чемпионата Испании против "Севильи"(4:2). 

44 из этих хет-триков Месси забил в составе "Барселоны", 6 - за сборную Аргентины.

В текущем сезоне Месси провел 32 матча за "Барселону", в которых забил 33 гола и отдал 13 результативных передач.

Добавим, что на счету нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, долгое время выступавшего за "Реал", 51 хет-трик в карьере. 34-летний португалец - лидер по количеству хет-триков среди действующих футболистов.

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