Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил 50-й хет-трик в карьере. Это произошло во время матча 25-го тура чемпионата Испании против "Севильи"(4:2).

44 из этих хет-триков Месси забил в составе "Барселоны", 6 - за сборную Аргентины.

50 - Messi has scored his 50 hat-trick in his career, 44 for Barcelona, six for @Argentina. Legend. pic.twitter.com/MeupYPPCds – OptaJose (@OptaJose) 23 февраля 2019 г.

В текущем сезоне Месси провел 32 матча за "Барселону", в которых забил 33 гола и отдал 13 результативных передач.

Добавим, что на счету нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, долгое время выступавшего за "Реал", 51 хет-трик в карьере. 34-летний португалец - лидер по количеству хет-триков среди действующих футболистов.

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