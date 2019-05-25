Месси не придал значения "Золотой бутсе". Всему виной поражение от "Ливерпуля"

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси не задумывался о возможности выиграть награду "Золотая бутса", сообщает Squawka.

31-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром сезона-2018/19 в Европе и в шестой раз получил "Золотую бутсу". Месси забил 36 голов.

– Если честно, то я вообще не думал об этой награде. Поражение от "Ливерпуля" стало большим ударом для меня. Я не думаю об индивидуальных наградах, просто нужно доходидить до финала турнира и выигрывать трофей, – цитирует Месси Squawka.

"Барселона" проиграла "Ливерпулю" (3:4 - общий счет) в полуфинале Лиги чемпионов и вылетела с турнира.