Месси не позвал Энрике на свадьбу

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не пригласил на свою свадьбу бывшего главного тренера команды Луиса Энрике, сообщает sport.es. 30 июня женой аргентинца станет Антонелла Рокуццо. Также не позвал на мероприятие президента клуба Хосепа Мария Бартомеу.

Сообщается, что все игроки будут присутствовать на свадьбе. Также приглашение получили все ассистенты Луиса Энрике.