Месси может пропустить игру с «Реалом Сосьедад»

По данным ESPN, Лионель Месси скорее всего не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании против «Реала Сосьедад».

Во вторник на пресс-конференции главный тренер «Барсы» Роналду Куман говорил, что Месси будет готов к «Сосьедаду», однако аргентинский нападающий не ездил с командой на утреннюю тренировку из-за чувства дискомфорта.

Полуфинальная игра за Суперкубок Испании пройдет в 13 января. Начало в 23.00 по московскому времени. 33-летний аргентинец в текущем сезоне провел 21 матч за «Барсу» и забил 14 мячей при шести голевых передачах.