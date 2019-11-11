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Месси гипнотизирует мяч в воздухе

08:47
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«Барселона» опубликовала в своем Instagram фотографию нападающего Лионеля Месси с мячом.

— Даже мяч загипнотизирован, — подписала «Барселона» фото.

В матче 13-го тура чемпионата Испании каталонская команда обыграла «Сельту» со счетом 4:1. Месси сделал в этом матче хет-трик.

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