Месси гипнотизирует мяч в воздухе
08:47
«Барселона» опубликовала в своем Instagram фотографию нападающего Лионеля Месси с мячом.
— Даже мяч загипнотизирован, — подписала «Барселона» фото.
В матче 13-го тура чемпионата Испании каталонская команда обыграла «Сельту» со счетом 4:1. Месси сделал в этом матче хет-трик.
Even the ? was hypnotised!— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 11, 2019
? #Messi pic.twitter.com/LyA5xqn4G8
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