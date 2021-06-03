Мбаппе рассказал, почему в 2014 году не перешел в «Реал»
16:09
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, почему в 2014 году отказался от перехода в академию «Реала», информирует Marca.
По данным источника, семь лет назад футболист посещал расположение мадридского клуба, где встретился с Криштиану Роналду и Зинедином Зиданом, который уже тогда советовал руководству команды подписать француза.
«Родители хотели, чтобы я начал карьеру во Франции и получил там образование. Испания была другой страной с другой культурой», — цитирует Мбаппе Marca.
Сообщалось, что «Реал» хочет в летнее трансферное окно купить Мбаппе.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/06/03/60b8b7b2268e3ed9168b465b.html
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