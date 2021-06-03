Мбаппе рассказал, почему в 2014 году не перешел в «Реал»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, почему в 2014 году отказался от перехода в академию «Реала», информирует Marca.

По данным источника, семь лет назад футболист посещал расположение мадридского клуба, где встретился с Криштиану Роналду и Зинедином Зиданом, который уже тогда советовал руководству команды подписать француза.

«Родители хотели, чтобы я начал карьеру во Франции и получил там образование. Испания была другой страной с другой культурой», — цитирует Мбаппе Marca.

Сообщалось, что «Реал» хочет в летнее трансферное окно купить Мбаппе.