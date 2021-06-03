«Реал» не может договориться с Рамосом о продлении контракта

Капитан «Реала» Серхио Рамос не может договориться с клубом о новом контракте. Скорее всего, футболист покинет команду этим летом, сообщает Onda Cero.

По данным источника, руководство мадридцев не довольно тем, что Рамос призывал игроков команды не соглашаться на понижение зарплаты в период пандемии коронавируса. Футболист считал, что сэкономленные деньги пойдут на трансфер 22-летнего форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Также сообщалось, что у игрока испортились отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провел 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что футболист хочет получить контракт на два года, ради этого испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты в 10 процентов.