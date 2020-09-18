Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, что хотел бы возглавить «Реал».

— «ПСЖ», «Ювентус» и «Интер» не связывались со мной, -приводит слова Покеттино Marca. — Мне звонили из «Бенфики» и «Монако», не буду лгать.

Не знаю, буду ли я когда-нибудь тренировать «Реал», но, естественно, это моя мечта. Это если не лучший, то один из лучших клубов в мире. В этом я не отличаюсь от других, все мечтают о такой работе.