Матчи ла лиги: расписание и трансляции игр чемпионата Испании на неделе 14 — 20 августа
В понедельник будут доиграны матчи 1-го тура примеры: «Кадис» — «Алавес» и «Атлетико» — «Гранада». В пятницу стартует уже 2-й тур чемпионата Испании двумя играми: «Мальорка» — «Вильярреал» и «Валенсия» — «Лас-Пальмас».
14 августа, понедельник
«Кадис» — «Алавес» — 20.30 мск
«Атлетико» — «Гранада» — 22.30 мск
18 августа, пятница
«Мальорка» — «Вильярреал» — 20.30 мск
«Валенсия» — «Лас-Пальмас» — 22.30 мск
19 августа, суббота
«Реал Сосьедад» — «Сельта» — 18.00 мск
«Альмерия» — «Реал Мадрид» — 20.30 мск
«Осасуна» — «Атлетик» — 22.30 мск
20 августа, воскресенье
«Жирона» — «Хетафе» — 18.30 мск
«Барселона» — «Кадис» — 20.30 мск
«Бетис» — «Атлетико» — 22.30 мск
Видеотрансляции матчей ла лиги доступны по платной подписке на онлайн-платформе ОККО в разделе «Спорт».
Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица примеры сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 2
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|1 : 1
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|1 : 1
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|0 : 2
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|0 : 2
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|1 : 2
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|0 : 0
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|1
|
|
Рубен Гарсия
Осасуна
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Хайме Мата
Хетафе
|1
|0
|0