Марселу: "Неймар лучше Азара"

Защитник "Реала" Марселу признался, что хочет видеть в команде нападающего "ПСЖ" Неймара. По его словам, бразилец сильнее, чем новичок мадридцев Эден Азар.

– Неймар – непредсказуемый игрок, – цитирует Marca Марселу. – Когда защитник чего-то ждет от него, Неймар уже думает о чем-то другом. Видеть Неймара в "Реале" было бы огромным удовольствием. Клуб должен делать все, чтобы подписывать контракты с лучшими игроками мира, а его прошлое в "Барселоне" не станет проблемой.

Эден Азар – отличный игрок, как и Неймар, у него есть все, чтобы быть в пятерке лучших. Он впечатляет. Сравнивать их нельзя, но Неймар лучше, на мой взгляд.

AS: "Реал" отказался от приобретения Неймара