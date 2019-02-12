Марселу: "Лишний вес? Я бы не смог играть с лишними семью килограммами"

Защитник "Реала" Марселу отрицает, что у него были проблемы с главным тренером команды Сантьяго Солари из-за лишнего веса. Бразилец подчеркнул, что не обращает внимания на критику.

– У меня нормальные отношения с Солари, – цитирует A Bola Марселу. – Он прямолинеен и четко говорит, что нужно делать. Всегда мы думаем о помощи "Реалу". Я знаю свою работу, а он – свою.

Разговоры про мой лишний вес – это ложь. Для меня – не новая. Эти слухи кто-то специально придумывает. Невозможно играть с лишними семью килограммами веса. У меня не было проблем с критикой на протяжении 12 лет. Она на меня не влияет. Люди могут говорить что угодно и публиковать ложные новости.