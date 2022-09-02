Маркос Алонсо принял участие в тренировке «Барселоны»

Бывший защитник «Челси» Маркос Алонсо принял участие в тренировке «Барселоны», сообщает пресс-служба клуба.

В ближайшее время будет объявлено о заключении контракта с 31-летним испанцем. Соглашение будет рассчитано до 2024 года.

Накануне «Челси» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Маркосом Алонсо.

За 6 лет в клубе Алонсо сыграл 212 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 23 голевые передачи.