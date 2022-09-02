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Сегодня, 19:54

Обамеянг — болельщикам «Барселоны»: «Шесть месяцев прошли как шесть лет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг после перехода в «Челси» обратился к болельщикам «Барселоны».

«Я провел с вами только 6 месяцев. Но, кажется, что прошло 6 лет. Вся любовь, которую я получил, неописуема, особенно в эти дни.

Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь на скорую встречу. Спасибо, семья!" — написал габонский форвард в социальных сетях.

Каталонский клуб объявил на официальном сайте, что «Челси» заплатил за 33-летнего габонца 12 миллионов евро.

Футболист вернулся в АПЛ спустя полгода. С 2018 по январь 2022 года он играл за «Арсенал». В чемпионате Англии за карьеру он забил 68 голов и сделал 16 голевых передач в 128 матчах.

Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Барселона
ФК Челси
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 Реал 3 3 0 0 9-3 9
2
 Бетис 3 3 0 0 6-1 9
3
 Барселона 3 2 1 0 8-1 7
4
 Атлетик 3 2 1 0 5-0 7
5
 Вильярреал 3 2 1 0 5-0 7
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-2 6
7
 Атлетико 3 2 0 1 4-2 6
8
 Р. Сосьедад 3 2 0 1 3-4 6
9
 Мальорка 3 1 1 1 3-2 4
10
 Альмерия 3 1 1 1 4-4 4
11
 Сельта 3 1 1 1 4-6 4
12
 Р. Вальекано 3 1 1 1 2-2 4
13
 Валенсия 3 1 0 2 1-2 3
14
 Жирона 3 1 0 2 3-3 3
15
 Севилья 3 0 1 2 3-5 1
16
 Вальядолид 3 0 1 2 1-8 1
17
 Эспаньол 3 0 1 2 3-7 1
18
 Эльче 3 0 1 2 1-5 1
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 Хетафе 3 0 1 2 1-6 1
20
 Кадис 3 0 0 3 0-7 0
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38 тур
2.09 22:00
Сельта – Кадис
 - : -
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Мальорка – Жирона
 - : -
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Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
3.09 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
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4.09 19:30
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 3
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 2
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 2 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 2 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
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