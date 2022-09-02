Обамеянг — болельщикам «Барселоны»: «Шесть месяцев прошли как шесть лет»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг после перехода в «Челси» обратился к болельщикам «Барселоны».

«Я провел с вами только 6 месяцев. Но, кажется, что прошло 6 лет. Вся любовь, которую я получил, неописуема, особенно в эти дни.

Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь на скорую встречу. Спасибо, семья!" — написал габонский форвард в социальных сетях.

Каталонский клуб объявил на официальном сайте, что «Челси» заплатил за 33-летнего габонца 12 миллионов евро.

Футболист вернулся в АПЛ спустя полгода. С 2018 по январь 2022 года он играл за «Арсенал». В чемпионате Англии за карьеру он забил 68 голов и сделал 16 голевых передач в 128 матчах.