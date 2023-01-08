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Акунья: «Было сказано много лжи о моих травмах, и у меня не было поддержки клуба»

Алина Савинова
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Защитник «Севильи» и сборной Аргентины Маркос Акунья заявил, что во время ЧМ-2022 о его травмах распространяли ложные слухи.

«Было сказано много лжи о моих травмах. Я думаю, что у меня не было поддержки клуба, и это меня немного опечалило, ведь я игрок «Севильи», и клуб должен был поинтересоваться и прояснить ситуацию с травмой, потому что я всегда был ему предан», — приводит Marca слова Акуньи.

Отмечалось, что во время чемпионата мира в Катаре у футболиста были физические проблемы. Однако Акунья принял участие в шести матчах сборной Аргентины на турнире.

После мирового первенства он провел три игры за «Севилью» во всех турнирах и отметился голом, а также результативной передачей.

Источник: https://www.marca.com/futbol/sevilla/2023/01/08/63bb20abe2704e18a78b4597.html
Маркос Акунья
Сборная Аргентины по футболу
ФК Севилья
0
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Ла лига: «Вильярреал» победил «Реал», «Атлетико» — «Барселона» и другие матчи 16-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
6
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
7
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 0 : 1
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 0 : 1
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 2 : 1
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 1 : 0
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 2 : 2
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 0 : 2
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 1 : 2
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 2 : 1
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
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Барселона

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 9
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Карим Бензема

Реал

 8
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
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Эльче

 7 2 1
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