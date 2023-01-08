Акунья: «Было сказано много лжи о моих травмах, и у меня не было поддержки клуба»

Защитник «Севильи» и сборной Аргентины Маркос Акунья заявил, что во время ЧМ-2022 о его травмах распространяли ложные слухи.

«Было сказано много лжи о моих травмах. Я думаю, что у меня не было поддержки клуба, и это меня немного опечалило, ведь я игрок «Севильи», и клуб должен был поинтересоваться и прояснить ситуацию с травмой, потому что я всегда был ему предан», — приводит Marca слова Акуньи.

Отмечалось, что во время чемпионата мира в Катаре у футболиста были физические проблемы. Однако Акунья принял участие в шести матчах сборной Аргентины на турнире.

После мирового первенства он провел три игры за «Севилью» во всех турнирах и отметился голом, а также результативной передачей.