Мариано Диас пошутил над Бэйлом, изобразив игру в гольф

Нападающий «Реала» Мариано Диас пошутил над одноклубником Гаретом Бэйлом на тренировке. Доминиканец изобразил игру в гольф, после чего оба игрока посмеялись.

Напомним, на этой неделе разгорелся скандал, так как после победы над Венгрией (2:0) в отборочном турнире Евро-2020 игроки сборной Уэльса танцевали на футбольном поле держа в руках флаг страны, на котором было написано «Уэльс, гольф, Мадрид... В таком порядке».

Ранее Бэйл столкнулся с серьезной критикой в Мадриде за свои увлечения: есть мнение, что он считает некоторые из них, в том числе гольф, более важными, чем игру за клуб. Кроме того, у полузащитника в Испании появилось прозвище «Игрок в гольф».