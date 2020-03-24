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Marca: Холанн — приоритетная цель для «Реала» в летнее трансферное окно

13:43
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн — приоритетная цель для «Реала» на летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По информации источника, «Королевский клуб», находящийся в поисках нападающего, ранее проявлял интерес к Лаутаро Мартинесу («Интер») и Тимо Вернеру («Лейпциг»), однако решил сосредоточиться на 19-летнем Холанне. Сообщается, что «сливочные» все еще хотят подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, однако понимают, что им не удастся заполучить француза в ближайшее трансферное окно.

Холанн перешел в «Боруссию» зимой 2020 года за 20 миллионов евро. На счету норвежца 12 голов и 2 результативных передачи в 11 матчах за дортмундцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость норвежца в 80 миллионов евро.

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