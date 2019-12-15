«Мальорка» в меньшинстве ушла от поражения в матче с «Сельтой»

«Мальорка» сумела свести вничью матч 17-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Встреча закончилась со счетом 2:2.

«Мальорка» отыгралась на 81-й минуте, когда забил нападающий Анте Будимир. К этому времени команда уже играла в меньшинстве после удаления защитника Антонио Райльо?.

Чемпионат Испании. Лига 1

17-й тур

«Сельта» — «Мальорка» — 2:2 (1:1)

Голы: Рафинья, 20 (1:0). Севилья, 33 — с пенальти (1:1). Аспас, 50 — с пенальти (2:1). Будимир, 83 (2:2).

«Сельта»: Бланко, Араухо, Оласа, Васкес (Эрнандес, 90), Айду, Рафинья, Окай Йокушлу, Лоботка, Аспас, Систо, Мендес (Мина, 66).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Гамес, Севилья (Джуниор, 62), Кубо (Чаваррия, 77), Фебас (Кучо Эрнандес, 46), Родригес, Баба, Будимир.

Предупреждения: Айду, 33. Будимир, 45+3. Араухо, 57. Райльо, 65. Кучо Эрнандес, 71. Мина, 74. Рейна, 79.

Удаление: Райльо, 78.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

15 декабря. Виго. Стадион «Балаидос».

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