"Мальорка" обыграла "Альбасете" в первом полуфинале плей-офф за выход в ла лигу

В первом матче полуфинала плей-офф за выход в испанскую ла лигу "Мальорка" обыграла "Альбасете" (2:0). В составе победителей отличились Леонардо Суарес и Даниэль Родригес.

Ответный матч состоится 16 июня на поле "Альбасете". Начало в 20.00 по московскому времени.

Плей-офф за выход в ла лигу

1/2 финала

Первый матч

"Мальорка" - "Альбасете" - 2:0 (1:0)

Голы: Суарес, 23, Родригес, 89

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