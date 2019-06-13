"Мальорка" обыграла "Альбасете" в первом полуфинале плей-офф за выход в ла лигу

В первом матче полуфинала плей-офф за выход в испанскую ла лигу "Мальорка" обыграла "Альбасете" (2:0). В составе победителей отличились Леонардо Суарес и Даниэль Родригес.
Ответный матч состоится 16 июня на поле "Альбасете". Начало в 20.00 по московскому времени.
Плей-офф за выход в ла лигу
1/2 финала
Первый матч
"Мальорка" - "Альбасете" - 2:0 (1:0)
Голы: Суарес, 23, Родригес, 89
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