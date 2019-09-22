Луис Суарес: «Мы «Барселона» и не должны позволять себе такие поражения»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал поражение от «Гранады» в матче чемпионата Испании (0:2). Каталонцы за первый тайм не пробили ни разу в створ и в итоге продлили безвыигрышную выездную серию до семи игр.

— Мы много владели мячом, но не были достаточно сильны в создании моментов, — цитирует BarcelonaFI Суареса. — Пропущенный в начале мяч все усложнил.

Нам нужно проанализировать проблемы с эффективностью и созданием моментов. Мы «Барселона» и не должны позволять себе такие поражения, мы обязаны побеждать. Нужно быть более сильными, если мы хотим стать чемпионами.