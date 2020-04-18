Луис Энрике сравнил Андреса Иньесту с Гарри Поттером

Главный тренер сборной Испании и экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о лучших игроках, с которыми ему довелось работать.

— В качестве тренера у меня была возможность тренировать Месси, Суареса. Такого нападающего я никогда раньше не видел, — слова Энрике из эфира в Instagram приводит Cadena SER. — Я тренировал Иньесту, который был похож на Гарри Поттера, ведь он делал вещи, которые способны делать только избранные. Наличие таких футболистов добавляют вам чувства безопасности.