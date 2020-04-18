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Луис Энрике сравнил Андреса Иньесту с Гарри Поттером

19:13
Луис Энрике и Андерс Иньеста. Фото Reuters
Луис Энрике и Андерс Иньеста. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Испании и экс-тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал о лучших игроках, с которыми ему довелось работать.

— В качестве тренера у меня была возможность тренировать Месси, Суареса. Такого нападающего я никогда раньше не видел, — слова Энрике из эфира в Instagram приводит Cadena SER. — Я тренировал Иньесту, который был похож на Гарри Поттера, ведь он делал вещи, которые способны делать только избранные. Наличие таких футболистов добавляют вам чувства безопасности.

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