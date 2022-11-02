Луис Энрике может сменить Симеоне в «Атлетико»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может сменить Диего Симеоне в «Атлетико». Как утверждает El Chiringuito TV, мадридский клуб уже связывался с окружением испанского специалиста.

1 ноября «Атлетико» проиграл «Порту» (1:2) в матче Лиги чемпионов, впервые в истории занял четвертое место в группе и остался без евровесны.

Нынешний главный тренер Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.